Waarom breng jij zo graag je kind weer de school in?

Deze vreugde kan allerlei redenen hebben: misschien heb je de school van je kind nog nooit van binnen gezien vanwege de crisis. Of je hebt een kind dat snel bang is en de afgelopen maanden was het afscheid bij het hek steeds een drama. Of wellicht heeft je kind wel gewoon fysiek hulp van je nodig om binnen te komen en ben je het zat dat de leraar elke dag moest bijspringen.

Zet jouw persoonlijke motivatie in een mail, voorzien van je naam, woonplaats en telefoonnummer. Belangrijke voorwaarde voor publicatie in de krant en online: je moet wel bereid zijn om ook even op de foto te gaan terwijl je met je kind aan de hand de eerste keer de school weer inloopt. In overleg met de fotograaf is het mogelijk om het kind dan onherkenbaar in beeld te brengen.