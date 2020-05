Waar zijn toch die 70.000 spaarbankboekjes van de voormalige Postbank gebleven?

video Verdachte vernieling joods restaurant had het eerder al op zelfde zaak gemunt

15:06 Een ruit van een joods restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is vanochtend vernield. De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft daarbij pepperspray moeten gebruiken. Het restaurant HaCarmel was eerder het doelwit van vandalisme. Dezelfde man die vanochtend is aangehouden, werd daar in 2018 door de rechter voor veroordeeld.