Waar slaan inbrekers 's zomers hun slag? Dit zijn de hotspots!

In meer dan honderd Nederlandse gemeenten stijgt het aantal inbraken in de zomermaanden. In middelgrote steden als Delft, Leeuwarden en Lelystad neemt de kans op inbraak zelfs met tientallen procenten toe, blijkt uit een analyse van deze site op basis van politiegegevens.

In kleine gemeenten is de stijging van het aantal inbraken in juni, juli en augustus het grootst. In Zeewolde (Flevoland) verdrievoudigt het aantal inbraken zelfs ten opzichte van de rest van het jaar.

Opmerkelijk genoeg is in de drie grootste steden nauwelijks sprake van een zomerpiek. De inbraken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht blijven met een stijging van 1, 6 en 3 procent nagenoeg gelijk. Den Haag stijgt met 21 procent wel fors. De cijfers zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal inbraken in de afgelopen twee jaar.

In veel middelgrote gemeenten is sprake van een forse stijging in de zomer. Delft (67 procent), Leeuwarden (38) en Lelystad (34) zijn de grootste uitschieters. Andere steden als Breda of Maastricht laten inbrekers ’s zomers juist links liggen. In gemeenten als Nunspeet of Meppel zakt het aantal inbraken ’s zomers tot een derde.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm foto ter illustratie. © Shutterstock

Quote Als een notoire inbreker vrijkomt uit de gevangenis, schieten de cijfers in een gemeente plotseling omhoog Sybren van der Velden, Politie

Een sluitende verklaring voor de lokale verschillen heeft Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak van de politie, niet. ,,Maar veel hangt af van de daders. Als een mobiele inbrekersbende besluit ergens toe te slaan, of als een notoire inbreker vrijkomt uit de gevangenis, schieten de cijfers in een gemeente plotseling omhoog.’’

De zomer is een beruchte inbraakperiode, doordat mensen op vakantie gaan. Inbrekers loeren op huizen die tijdelijk onbewoond zijn. Ook toerisme lijkt een rol te spelen. In vrijwel alle kustgemeenten stijgt het aantal inbraken in de maanden juni, juli en augustus. Noordwijk spant de kroon met 42 procent.

Elke 12 minuten

Hoewel het aantal sinds 2012 is gehalveerd, vindt nog elke 12 minuten een woninginbraak plaats. Vorig jaar werd in bijna 43.000 huizen ingebroken. ,,Dat zijn er nog altijd te veel”, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak van de politie. ,,Een inbraak in je woning is een heftige ervaring. Dat is de plek waar je je het allerveiligst wil voelen.’’

Volgens Van der Velden kunnen mensen veel doen om inbraak in de zomer te voorkomen. Zijn allerbeste tip? ,,Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Dieven laten zich echt afschrikken door goede sloten. Dan gaan ze een huis verder kijken.’’

Aanstaande vakantiegangers moeten hun best doen hun huis er bewoond uit te laten zien. Bijvoorbeeld door niet alles op te ruimen, maar wat kopjes op tafel te laten staan. En tijdschakelaars in te stellen, zodat ’s avonds het licht brandt.’’

Takje tussen de deur

De afgelopen jaren gebruiken inbrekers vaker slimme trucs om na te gaan of iemand thuis is. Ze plaatsen bijvoorbeeld takjes tussen de deur, spannen een elastiekje om de deurpost of leggen een steen op een oprit. Als er een paar dagen niets is veranderd, weten ze dat het huis onbewoond is. ,,Als je zo’n takje of steen tegenkomt, bel dan de politie”, zegt Van der Velden. ,,Het helpt ons erachter te komen waar inbrekers willen toeslaan. Sowieso: zie je iets verdachts? Bel dan 112. Mensen zijn bevreesd om dat alarmnummer te bellen, maar het is er ook om boeven te vangen.’’

Om aandacht te besteden aan zomerinbraken, is er vandaag een Europese bewustwordingsdag, waar negen landen aan meedoen. In verschillende plaatsen geeft de politie uitleg over inbraakpreventie. Ook gaat er extra aandacht uit naar het oppakken van inbrekers die nog een straf open hebben staan. ,,Inbrekers opsluiten is óók een vorm van preventie”, legt Van der Velden uit.