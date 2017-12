Waar koop je de beste bollen bij jou in de buurt?

400 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden in huis Arnhem

27 december In een woning in de Arnhemse wijk Klarendal heeft de politie vandaag 400 kilo aan illegaal zwaar vuurwerk ontdekt. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) is aan het begin van de avond gearriveerd om het vuurwerk te onderzoeken en weg te halen.