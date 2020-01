Waar blijft Koning Winter? Dit zijn de gevolgen voor de natuur

Auto met mogelijke explosie­ven gevonden in Didam, omgeving afgezet

13:00 Een auto met daarin spullen met mogelijk explosiegevaar is donderdagochtend gevonden in het Gelderse Didam. De Audi is volgens een politiewoordvoerder mogelijk betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. De straat en de omgeving waar de auto is gevonden, zijn ruim afgezet.