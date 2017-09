VVD Rotterdam maakt Amsterdammers met advertentie warm voor Maasstad

Vijftien jaar cel voor schutter Amsterdams festival Waterfront

15:10 De rechtbank veroordeelt Surailie I. (35) tot vijftien jaar cel voor de dood van Souhail Laachir in 2013. Surailie schoot Laachir dood op het dancefeest Waterfront in het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam, ten midden van 800 andere feestgangers. De rechtbank oordeelt doodslag, bij gebrek aan overtuigend bewijs voor een liquidatie.