VVD-Kamerlid Van Haga opnieuw over de schreef

Goede doelen verliezen veel vaste donateurs: ‘Het geefgedrag verandert’

13:14 Grote goede doelen verliezen in hoog tempo hun vaste donateurs. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de fondsenwerving van de 25 grootste goededoelenorganisaties. Met name het Wereld Natuur Fonds (WNF) kreeg een forse daling in het aantal vaste gevers te verwerken: in 2018 haakten 63.000 donateurs af. ,,Met name jongere generaties willen flexibeler doneren.’’