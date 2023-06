Vuurzee Ter Aar ontstond door twéé branden: ‘In 39 jaar nog nooit zo’n brand meegemaakt’

MET VIDEODe vuurzee die vannacht in Ter Aar woedde, is ontstaan door twee verschillende branden. De panden waren niet met elkaar verbonden. Dat maakte het blussen nog complexer, laat Veiligheidsregio Hollands Midden weten.

De brandweer weet nog niet hoe deze tweede brand heeft kunnen ontstaan. ,,Er zijn twee mogelijke verklaringen voor: of er is vliegvuur neergedaald op het dak, of door de hitte van de rookwolk is een tweede brand ontstaan”, vertelt Hans Zuidijk, regionaal commandant Brandweer Hollands Midden.

,,We hadden te maken met een megagrote brand, die ontstond bij TN plastics. De brand breidde enorm snel uit. En toen ontstond ook nog een tweede brand. Dat maakte dit alles enorm complex”, laat hij weten. ,,Ik heb in mijn carrière bij de brandweer nog nooit een brand van deze omvang meegemaakt”, aldus Zuidijk, die al 39 jaar bij de brandweer werkt.

Bedrijven verwoest

Het vuur in Ter Aar, een dorp in de gemeente Nieuwkoop, brak vrijdagavond uit. Meerdere bedrijven aan de Hertog van Beijerenstraat zijn door de vlammenzee verwoest. Zaterdagochtend vroeg meldde de veiligheidsregio de brand ‘meester’ te zijn. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen. ,,En ik verwacht dat we ook zondag en misschien zelfs maandag nog moeten uitrukken voor verborgen brandhaarden die oplaaien.”

Bekijk hieronder een video van de brand. Tekst gaat daarna verder.

De eerste melding van brand kwam vrijdagavond om 21.22 uur binnen. ,,De eerste eenheid was al na 9 minuten ter plaatse en is toen gelijk gaan blussen”, zegt Zuidijk. ,,Maar de brand breidde zó snel uit. In combinatie met de vele explosies werd het te gevaarlijk voor de brandweerlieden.”

Explosies

De eenheid trok zich tijdelijk terug, voor haar eigen veiligheid. ,,Bij zo'n grote brand heeft het ook geen zin om met één brandweerwagen te blussen. Dat werkt averechts”, vertelt de brandweercommandant. ,,Uiteindelijk zijn brandweerlieden van 45 kazernes opgeroepen en zijn 106 verschillende voertuigen ingezet. Dat is een ongekende hoeveelheid.”

Om bewoners in de regio te waarschuwen, werd vrijdagavond een NL-alert verstuurd. Zaterdagochtend kregen mensen opnieuw een NL-alert binnen, waarin stond dat de brand bijna uit is, maar dat de rook nog een tijdje kan aanhouden. ,,Het is in deze situaties belangrijk om ramen en deuren dicht te houden, maar nu hoeft dat niet meer”, vertelt Zuidijk. ,,Van asbest of andere vrijgekomen giftige stoffen is overigens geen sprake.”

Volledig scherm De schade is groot. © Josh Walet

Hoeveel schade de brand precies heeft aangericht, is nog niet bekend. ,,Wel weten we dat 20 tot 22 bedrijven zijn getroffen, maar deze zijn niet allemaal volledig in vlammen opgegaan. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.”

Op dronebeelden is te zien dat de panden tussen de twee grote branden zijn behouden. ,,Maar deze bedrijven hebben hoogstwaarschijnlijk wel waterschade.”

Verslagenheid

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn laat een dag na de brand weten dat er een enorme verslagenheid heerst in zijn gemeente. ,,Vannacht werd al aardig duidelijk wat voor impact deze brand heeft, maar vanochtend was de ravage nog duidelijker te zien. Je waant je echt in een soort oorlogsgebied.”

Volledig scherm De persconferentie in Ter Aar, met helemaal links Hans Zuidijk, regionaal commandant Brandweer Hollands Midden.. © Josh Walet

De burgervader leeft mee met de getroffen ondernemers uit Ter Aar. ,,De rillingen riepen over mijn rug toen ik hen sprak. We hebben bijeenkomsten gehad in het gemeentehuis in Ter Aar. De tranen liepen bij veel mensen over de wangen”, vertelt Van Duijn. ,,Maar er was ook een enorme veerkracht. We hebben mooie gesprekken gehad over hoe het nu verder moet met deze bedrijven. En dat terwijl net hun levenswerk in vlammen was opgegaan.”

Wapenstok

Hulpdiensten ondervonden vrijdagavond veel hinder van mensen die de straat opgingen om bij de brand te kijken. ,,Het is begrijpelijk dat mensen dat doen, maar wel ontzettend vervelend.” De politie riep mensen op om weg te gaan. ,,Sommigen hebben daar naar geluisterd, maar niet iedereen gaf hier gehoor aan. Toen is in sommige gevallen een wapenstok getrokken”, vertelt Van Duijn. ,,Of hier ook mee geslagen is, weet ik niet.”

Hij is hoe dan ook trots op hoe alle hulpdiensten hebben gehandeld. ,,Zonder hun werk was het gehele industrieterrein in vlammen opgegaan.”

Bekijk hieronder foto’s van de brand. Klik op de pijltjes om door de foto’s te bladeren.

