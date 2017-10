Vuurwerkvondst bij tieners na inval wegens dreigen met aanslag

Twee jongens uit de Hoeksche Waard worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag met een vuurwerkbom. De tieners van 17 en 16 uit Westmaas en Oud-Beijerland praatten volgens de politie onlangs in de Rotterdamse metro over het laten ontploffen van explosieven in het openbaar vervoer. Na onderzoek werd het tweetal aangehouden.

De Rotterdamse politie vond bij de inval geen explosieven, maar wel vuurwerk. Volgens de politie bestaat de kans dat de jongens er een vuurwerkbom van wilden maken. ,,We onderzoeken of dat het geval was en waar ze deze vuurwerkbom tot ontploffing wilden brengen’’, aldus een politiewoordvoerder.

Een familielid van de Oud-Beijerlandse verdachte vindt dat onzin. ,,Hij had alleen wat babypijltjes en rotjes bewaard die hij tijdens de vorige jaarwisseling had overgehouden’’, zegt hij. ,,Daar maak je geen vuurwerkbom van.’’

De politie besloot tot actie over te gaan nadat een getuige de jongens op dinsdag 10 oktober in een Rotterdamse metro een gesprek had horen voeren over het fabriceren en laten ontploffen van explosieven in het openbaar vervoer.

Beschamend

Het familielid van de Oud-Beijerlandse verdachte vermoedt dat de politie op basis van die getuigenis de aanhoudingen heeft verricht en noemt dat ‘beschamend’. ,,Het gaat om de aanname van een vrouw die iets heeft gehoord, maar waarvan geen opname is’’, aldus het familielid. ,,De politie heeft haar de dag voor de inval nog gevraagd de aangifte concreter te maken, maar dat kon ze niet.’’

De Oud-Beijerlandse jongen werd afgelopen vrijdagochtend van zijn bed gelicht. Agenten doorzochten het huis en namen spullen mee. ,,De wijze van binnenvallen is buitenproportioneel’’, stelt het familielid. ,,Deze jongen heeft geen strafblad en zou ook mee zijn gegaan als de wijkagent aan de deur was geweest.’’

De andere, 17-jarige verdachte meldde zichzelf op een politiebureau in Rotterdam. Volgens een politiewoordvoerder is er zeker geen sprake van een misverstand. ,,De jongens hebben uitspraken gedaan die andere reizigers angst inboezemden’’, zegt hij. ,,Getuigen interpreteerden het als zeer ernstig.’’