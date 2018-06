Vuurwerkverbod splijt gemeenten

Binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘wordt verschillend gedacht’ over een vuurwerkverbod, zo staat in een brief die de VNG naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gestuurd. Het kabinet tobt al maanden over strengere vuurwerkregels en een mogelijk verbod op knalvuurwerk.

De vier grote steden – Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam – pleiten voor een landelijk verbod op knallers en vuurpijlen. Zij volgen het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), dat de jaarwisseling in Nederland ‘het gevaarlijkste moment van het jaar’ noemt, met elke keer ongeveer 10.000 incidenten.

Handhaven

Kleinere gemeenten zien een verbod minder vaak zitten. ,,Hoe is zo’n verbod te handhaven?”, aldus burgemeester Bort Koelewijn van Kampen. ,,Het lukt nu al nauwelijks om mensen aan te pakken die buiten de toegestane tijdstippen vuurwerk afknallen.'' Veel gemeenten geven bovendien aan dat er nauwelijks klachten zijn over vuurwerkoverlast.



Over één ding zijn de gemeenten het wél eens: als het kabinet een vuurwerkverbod invoert, moet dat landelijk gebeuren. ,,Een dergelijk verbod is alleen effectief als het op landelijk niveau wordt ingevoerd en landsbreed geldt”, schrijft VNG-directeur Jantine Kriens.



Het vuurwerkverbod is een splijtzwam binnen het kabinet. CDA-minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wilde begin april met een reactie komen op het OVV-advies. Hij stuurde aan op een rotjesverbod, maar dat voorstel werd door coalitiegenoot VVD van tafel geveegd.

Zones

Sindsdien ligt in Den Haag het plan op tafel om gemeenten zelf te laten bepalen of binnen hun lokale grenzen een vuurwerkverbod komt. Nu mag dat alleen voor beperkte vuurwerkvrije zones, maar nog niet voor een complete stad of heel dorp.