Vuurwerkverbod lijkt van de baan, winkels bevoorraad

Volgens bronnen binnen het kabinet is de druk op de zorg nu minder hoog dan eind 2020. Toen was er een grote lobby vóór een verbod: van oogartsen tot politie. ,,Nu hoor je ze niet”, klinkt het. Daardoor vreest het kabinet dat de ‘stevige onderbouwing’ ontbreekt die bij de Europese Unie nodig is voor zo’n verbod.

Ook de vuurwerkleveranciers gaan ervan uit dat er eind dit jaar gewoon vuurwerk mag worden afgestoken. Ze zijn vandaag begonnen met het bevoorraden van de winkels. Volgens Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is na het coronadebat gisteren duidelijk geworden dat het Outbreak Management Team (OMT) geen advies meer gaat uitbrengen waarin staat dat het het wel of niet verkopen en afsteken van vuurwerk invloed heeft op de bestrijding van de coronapandemie. ,,Het is voor ons duidelijk dat er geen aantoonbare koppeling is met te verwachten extra druk op de zorg. Het is dus geen zorgbeslissing meer, maar een politieke discussie, en dat is dit onderwerp al jaren.”

Nog geen beslissing

Demissionair premier Mark Rutte gaf tijdens het debat aan dat er nog geen beslissing over een vuurwerkverbod is genomen, maar de vuurwerkbranche gaat er niet meer vanuit dat er nu nog valide argumenten zijn om het vuurwerk te verbieden.



Rutte zei tijdens het coronadebat dat mogelijk deze week, ‘maar in ieder geval zo snel mogelijk’, wordt besloten of ook dit jaar net als vorig jaar een vuurwerkverbod geldt om de zorg te ontlasten. ,,Mocht het zover komen, dan geldt er uiteraard ook financiële compensatie voor de sector. Dat wordt dan in zo’n besluit meegenomen. Nogmaals, het besluit zelf moet nog worden genomen”, aldus de premier.

Doorslaggevende reden

De zorg ontlasten was vorig jaar een doorslaggevende reden het vuurwerk te verbieden. De 900 lichtgewonden en 385 zwaar gewonden door vuurwerk konden huisartsenposten en ziekenhuizen er niet bij hebben. Het totaalverbod werkte: er kwamen nog maar 108 vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis en 275 slachtoffers met lichte verwondingen bij huisartsenposten.

Burgemeester Bruls van Nijmegen was vorig jaar de eerste die op nieuwjaarsdag zei dat er wat hem betreft ook komende jaarwisseling geen vuurwerk wordt afgestoken. In de Tweede Kamer dringen GroenLinks en Partij voor de Dieren - de initiatiefnemers van vorig jaar - opnieuw aan op een verbod. Maar waar medici vorig jaar aandrongen op een totaalverbod, bleef het dit jaar stiller. Zorgbaas Ernst Kuipers vertelde Kamerleden begin deze week dat het voor de zorg relevanter is om te horen wat de impact is van eindejaarsvieringen op het aantal besmettingen. Het aantal opnames van vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen is volgens hem beperkt . Ook verblijven slachtoffers er vaak maar kort.

De vuuwerkbranche verwacht dat het aantal vuurwerkslachtoffers dit jaar lager zal zijn in vergelijking met andere jaren waarin vuurwerk werd afgestoken. Gevaarlijk vuurwerk, zoals knallers en zogenoemde single shots, mogen niet meer worden verkocht.

