Vuurwerkfanaten veroorzaken flinke vertraging op A12 richting Arnhem

Het is geen publiek geheim dat vuurwerk in Duitsland goedkoper is dan in Nederland. Ook zijn er bij onze oosterburen pijlen en potten te koop die hier niet te verkrijgen zijn. Gelderlanders brengen daarom in groten getale voor Oud en Nieuw een bezoekje aan een verkooppunt vlak over de grens. Op de terugweg leidt dat tot oponthoud.



Ook zijn veel Duitsers nu vrij van werk. Zij rijden juist naar Nederland voor een dagje uit, merkt de VID. ,,Natuurlijk zijn we zelf niet bij de file, maar het is opvallend dat we ieder jaar weer een zelfde soort aantal vertragingen zien rond deze tijd van het jaar’’, zegt een woordvoerster. Ze durft dan ook te stellen dat de vertraging op de A12 vooral wordt veroorzaakt door mensen die Duits vuurwerk inslaan.