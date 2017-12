Vuurwerkbom verwoest gang van Tilburgse moeder: 'Op ons gemunt'

In de brievenbus van de Tilburgse Bonny Donders is donderdagnacht een vuurwerkbom gegooid. Volgens de politie gaat het om het illegale Cobra 6 vuurwerk. ,,Ik vermoed dat ze het op ons hebben gemunt", zegt de geschrokken moeder van een dochter van 13 en een zoon van 15.

,,Mijn eerste gedachte was dat iemand buiten een bom had laten afgaan." Haar dochter, die op dezelfde kamer sliep omdat haar man aan het werk was, stelde haar in eerste instantie gerust door te zeggen dat er niks aan de hand was. Maar toen ze haar kamer uit liep, zag ze niks meer. De gang stond vol rook.

Bonny wist niet waar haar zoon was. Ze ging hem meteen zoeken, maar hij lag niet in zijn bed. In paniek is ze naar beneden gegaan, waar ze hem slapend op de bank aantrof. Hij heeft door de knal heen geslapen, waarschijnlijk omdat hij achter rolluiken sliep die het geluid weerden. ,,Toen ik hem wakker maakte, vertelde ik hem over de knal en dat de gang vol rook stond." Hij belde de politie, zij belde haar man die aan het werk was. Hij besloot meteen naar huis te komen.

Enorme ravage

Toen de rook weggetrokken was in de gang, trof ze een enorme ravage aan. Er zat een gat in de deur. Haar brievenbus zat er niet meer in. In haar houten trap zag ze ook een gat, waar de brievenbus door de knal doorheen geschoten is. Het glas van het voordeurraam lag op de grond, de lamp van de gang kapot en de jas van haar zoon bleek verbrand.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Ravage na ontploffen van cobra 6 vuurwerk in de gang van Bonny Donders. © Bonny Donders

Gerichte aanval

Hij had in de hele straat kunnen vallen, maar de Cobra 6 is bij haar naar binnen gegooid. ,,Ik vermoed dat diegene, die hem door de brievenbus heeft gegooid, ons kent", zegt Bonny geschrokken. ,,Dit voelt zo traumatisch, bij elke auto die nu voorbij rijdt ben ik op mijn hoede."

De jaarwisseling wordt er voor Bonny niet een als voorgaande jaren. ,,Ik blijf sowieso binnen, dat weet ik nu al." Vuurwerk mag van haar meteen verboden worden. ,,Ik hoop dat mijn kinderen nog wel kunnen genieten van het vuurwerk oudejaarsnacht. Maar van mij mag de gemeente meteen besluiten vuurwerkverkoop niet meer toe te staan."