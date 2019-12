Vuurwerkbom explodeert voor supermarkt: verdachten kochten benzine in getroffen winkel

Een vuurwerkbom explodeerde gisteravond vlak voor sluitingstijd voor de ingang van de Plus supermarkt in Wezep. Wie de vermoedelijke daders zijn, werd al snel duidelijk: een groepje jongens kocht de wasbenzine en tape die waarschijnlijk bij de explosie zijn gebruikt in de supermarkt zelf, en staat op camerabeelden.

De explosie ontzette de voordeuren en de stalen kap van de entree vloog door de zware klap van de muur. ,,Het is een wonder dat niemand in de buurt stond’’, verzucht bedrijfsleider Juriën de Ruiter een dag later. Hoe groot de schade is, wordt later vandaag ingeschat.

Complete kanonschoten

Enkele minuten voor sluitingstijd is de vuurwerkbom voor de entree van de winkel gegooid. De schuifdeuren zijn volledig ontzet. De overkapping van drie meter is uit de rails gesprongen. ,,De collega die normaal bij de uitgang staat bij sluitingstijd was net even weggelopen. Ook waren er precies op dat moment geen klanten in de buurt waren. Puur geluk.’’



,,Het is al een tijdje gaande, dat de jongeren met vuurwerk aan het experimenteren zijn. We horen complete kanonschoten’’, zegt de bedrijfsleider. Onlangs raakte de voormalige bibliotheek ook beschadigd door vuurwerk op het dak, met opnieuw waterschade tot gevolg.

Volledig scherm Een vuurwerkbom heeft de entree van de Plus in Wezep fors beschadigd. De deuren zijn ontzet en een kap is eraf geslagen door de luchtdruk van de explosie. © Henri van der Beek

Waterschade

Het gebouw wordt nu gebruikt als inloop door de Huiskamer van Wezep. Eerder al raakte het pand beschadigd doordat jongeren op het dak waren geklommen. Op en rond het Meidoornplein in Wezep is al langere tijd overlast door groepen hangjongeren. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan.



In dit geval weet hij wie de vermoedelijke daders zijn van de ‘aanslag’ op zijn winkel. ,,We willen de schade verhalen op de daders. Er zijn videobeelden van de jongens die bij ons in de winkel wasbenzine en tape afrekenen. De medewerker dacht er op dat moment niets raars van, maar achteraf is wel duidelijk waarvoor ze dat kochten. Met die wasbenzine maken ze de boel ontvlambaar.’’

Schade repareren

De Ruiter verwacht later vandaag monteurs om de schuifdeuren te repareren. Die staan nu noodgedwongen permanent open. ,,Ook het alarm wordt vanmiddag gerepareerd. Het herstel van de kap zal wel wat langer op zich laten wachten.’’