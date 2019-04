Vuurwerk, Hazes en hooghouden in hartje Londen: Ajax voetbalfeest barst los

Supporters hier beschouwen Ajax niet langer als de underdog, zoals bij de vorige wedstrijden. ,,Maar we zeggen nu al elke keer: we gaan maar gewoon, wie weet maken we dit nooit meer mee”, zegt Stephan (51) uit Valkenswaard, die met zijn zoon Yannick ook op het plein is bij de ‘warming up’ voor vanavond. Uit Valkenswaard dus komen de fans, uit Amsterdam natuurlijk, maar ook uit Almere, Enschede, Den Haag en ja: ook uit Rotterdam.



Met hun komst kleurt Leicester Square roodwit deze middag. ,,We hebben de hele nacht doorgereden”, zegt een jongen met kleine oogjes, zittend op een bankje in de hoek van het plein. ,,Slapen doen we morgen wel.” En dan moet het grootste feest nog losbarsten, alle supporters verwachten later vanmiddag hier een massale samenkomst: ,,Let jij maar op wat hier gaat gebeuren!”