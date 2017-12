Vuurpijl in het oog! Wat nu?

Het gros van de Nederlanders heeft geen flauw idee wat ze moet doen bij vuurwerkletsel of alcoholvergiftiging. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. ,,Stop een afgerukte vinger in een droge, plastic zak.”

Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet hoe ze eerste hulp moet verlenen bij iemand die vuurwerk in zijn oog heeft gekregen. De belangrijkste tip is zo snel mogelijk – als het oog goed in tact is en de pupil rond – het oog te spoelen met water. Het buskruit moet eruit. ,,Zit er bloed in het oog of is de pupil vervormd, bel dan de 112 en volg de aanwijzingen van de meldkamercentralist op,” tipt de hulporganisatie. Oogletsel door vuurwerk komt het vaakst voor.

Toch blijkt uit de steekproef onder ruim zevenhonderd mensen dat vuurwerkbrillen nog altijd niet populair zijn: 17 procent van de ondervraagden is van plan er een op te zetten om de ogen te beschermen. Ongeveer de helft blijft zo veel mogelijk binnen, net zoveel mensen zeggen voldoende afstand te houden van vuurwerk. Een op de vijf (19 procent) zette een vinkje bij 'Ik drink niet, of met mate'.

Iedere jaarwisseling belanden enkele honderden mensen op de Spoedeisende Hulp voor een alcoholvergiftiging. Driekwart van de mensen weet ook in deze situatie niet wat te doen. Het Rode Kruis, die tips over vuurwerkletsel geeft op haar gratis EHBO-app, adviseert om direct de hulpdiensten te bellen wanneer iemand niet reageert als je hem voorzichtig aan de schouders schudt of aanspreekt. ,,Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer op zijn zij, zodat hij niet kan stikken in zijn braaksel. Laat iemand zijn roes uitslapen, maar houd zijn ademhaling in de gaten.”

Afgerukt

Mensen die een vinger of een hand verliezen door vuurwerk, moeten proberen het hoofd koel te houden. ,,Stop de afgerukte ledemaat in een droge plastic zak en leg die zak vervolgens in een bak met ijskoud water. Geef de zak mee aan de ambulance; misschien kunnen ze de vinger of hand er in het ziekenhuis weer aanzetten. Oefen intussen druk uit op de wond tot de ambulancebroeders het van je overnemen.”