‘Vuile trans, hij heeft tieten!’ riepen ze naar Andrea, die transgender is: ‘Ik zal ze laten zien wie de sterkste is’

Het is inmiddels een paar dagen geleden, maar het voorval blijft in haar hoofd spoken. Verontwaardigd is ze. Toen de Nijkerkse na haar supermarktbezoek naar huis wandelde, kreeg de groep haar ter hoogte van het station weer in het oog. Andrea: ,,Toen ik terugkwam van de supermarkt liepen ze achter mij aan en riepen: ‘vuile trans, hij heb tieten’. Ik heb een hele brede rug en heb mijn telefoon gepakt en net gedaan alsof ik in gesprek was.” Uiteindelijk dropen de jongeren af.