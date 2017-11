Vrouwengroep gaat strijd aan met handtastelijke concertgangers

Vijf vrouwen uit de muziekindustrie gaan de strijd aan met handtastelijke concert- en festivalgangers. De nieuwe actiegroep Say NO Thanks wil goedwillende concertgangers en personeel sneller laten ingrijpen als vrouwen lastig worden gevallen en gaat in gesprek met poppodia om nu iets te doen aan de vele ongewenste intimiteiten.

Een van de oprichters, Mabel Zwaan, kwam op het idee nadat ze deze week werd belaagd tijdens een concert van Future Islands in Paradiso. Ze moest naar eigen zeggen Paradiso ontvluchten nadat een man aan haar ging zitten en niemand ingreep. De man kwam steeds dichter bij haar staan en kneep meerdere keren in haar kont.

Incidenten

Nadat haar verhaal bekend werd op Twitter, sloten andere vrouwen een pact om in actie te komen. Ze werken allemaal in de muziekindustrie en stellen vaak genoeg dit soort incidenten meegemaakt te hebben in het uitgaansleven. Volgens de vrouwen moet er nu eens een keer echt beleid komen om de problemen aan te pakken. De actiegroep Say NO Thanks is op dit moment nog louter een actiegroep op Facebook en Twitter, de vrouwen gaan echter snel in gesprek met poppodia.

Lastig

De 20-jarige Jente Lammerts (eigenaar platenlabel) erkent dat het om een lastig probleem gaat, maar stelt dat het nu tijd is voor actie en beleid. ,,Wat we willen is de concertganger en het personeel onderwijzen in bijvoorbeeld de tekenen die kunnen voorkomen. De poppodia moeten daar ook echt beleid voor maken. Hoe herken je nou dat het echt niet goed gaat met iemand ? Hoe zie je dat het maar een grapje is? En hoe kan het personeel daarmee omgaan?''

Volgens Jente is het niet zo dat het personeel het nu slecht doet, het kan alleen wel beter. ,,Ik kan mij heel goed voorstellen dat je in het donker en in de massa moeilijk ziet of er daadwerkelijk wat aan de hand is. Maar we kunnen samen met de poppodia heel ver komen door bijvoorbeeld een lijst samen te stellen. Waarop dan staat wanneer je wel in kunt grijpen als je bepaald gedrag ziet.''



Jente denkt dat een op zich kleine verandering in houding al heel veel kan betekenen. ,,Ook al denk je als personeel misschien dat mensen bij elkaar horen en dat wat je ziet gebeuren misschien maar een grapje is, vraag toch even hoe het met iemand gaat en of je misschien niet even mee moet lopen. Dat zijn kleine dingetjes die al heel veel impact kunnen hebben.''

De actiegroep laat er geen gras over groeien en gaat voorlopig praten met Paradiso in Amsterdam, Ekko in Utrecht en het Burgerweeshuis in Deventer.