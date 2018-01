Vrouwen worden steeds later moeder, hoe zit dat in jouw gemeente?

Vrouwen in Nederland worden steeds later moeder. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen is vorig jaar opgelopen naar 29,8 jaar. In 1970 was dat nog 24 jaar.

Regionaal

Ingezoomd op gemeenteniveau valt op dat er grote verschillen zichtbaar zijn: in Dongen is er een toename het aantal geborenen van 22,3 procent ten opzichte van 2016. Ook in Drimmelen (+18,5 procent) en Oosterhout (+10,9 procent) is er een flinke toename.

Heel anders was dat in gemeenten als Alphen-Chaam, Halderberge, Terneuzen en Roosendaal waar ten opzichte van 2016 minstens veertien procent minder baby's geboren werden.

Nationaal

Het lage geboortecijfer bij vrouwen onder de 30 jaar zorgt ervoor dat er in 2017 169.000 baby’s zijn geboren, aldus voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis van de voorlopige cijfers is het aantal geboorten zelfs lager dan bij het vorige dieptepunt, 170.000, in 1983.

Ook het kindertal daalt. Nu is dat gemiddeld 1,61 per vrouw. Zeven jaar geleden was dat 1,80. Vooral jonge vrouwen stellen hun kinderwens uit. In 2017 werden er 55 kinderen per duizend twintigers geboren, in 2000 waren dat er 73. Ook het aantal tienermoeders daalt, bij vrouwen boven de 35 jaar is het aantal geboortes licht toegenomen.

Europa

Volgens het CBS is het uitstel van het moederschap geen exclusief Nederlands verschijnsel. Ook in andere Europese landen stijgt de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden. Volgens de laatste cijfers, uit 2015, stonden Nederlandse vrouwen op de zesde plek van de Europese ranglijst. Italiaanse en Spaanse vrouwen staan op 1, zij beginnen het laatst aan een eerste kind. Dan zijn ze gemiddeld bijna 31 jaar. De jongste moeders komen uit Bulgarije en Roemenië, met gemiddeld 26 jaar.