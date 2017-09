Vrouwen massaal kiespijn sinds komst knappe tandarts Milan

Het bericht op Facebook was volgens de praktijk gewoon een aankondiging. ,,Het is een heel eigen leven gaan leiden’’, zegt de assistente van de praktijk aan de Steenweg. ,,Er ontstaat ineens iets dat we helemaal niet voor mogelijk hielden.’’

Online hit

Toen er plotseling veel reacties op het bericht kwamen, dachten de artsen eerst dat er een fout in het stuk stond. Maar niets is minder waar. De vrouwen komen af op zijn mooie blauwe ogen, getrimde baartje of strak gekamde haar. ,,Ik denk dat het een drukbezet man wordt'', grapt iemand op Facebook. Maar dat blijkt in het echt wel mee te vallen. Eén of twee patiënten hebben er een opmerking over gemaakt. Daar houdt het wel bij op. Bechtold blijkt vooral online een hit.