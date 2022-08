Vrouwen, laten we echt een vuist maken tegen de preutsheid

,,De censuur van vrouwenborsten is echt belachelijk”, zegt musicalster Romy Monteiro, één van vrouwen op de cover van tijdschrift Linda over de verpreutsing van de vrouwenborst. De cover kreeg veel kritiek omdat de perfecte lichamen van de negen BN’ers een weinig divers beeld laten zien - je doet het niet gauw goed in deze tijd. Mij viel vooral op dat er geen enkele blote borst in beeld is.