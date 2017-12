'Vrouwen komen vaker om in verkeer, omdat ze in kleinere auto's rijden'

Het aantal ernstig gewonden in het verkeer is het hoogst in bijna 25 jaar. Directeur van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) Peter van der Knaap wil dat wegen worden aangepakt. Liever bakstenen dan asfalt.

21.400 mensen raakten ernstig gewond in het verkeer: sinds het begin van de registratie in 1993 waren dat er niet zoveel. Wat doet dat met u?

,,Een vijfde van de ernstig gewonden houdt daar zijn hele leven last van. Denk aan botbreuken, hoofd- en hersenletsel. Dat doet ons wat. Doel was 10.600 ernstig gewonden, maar dat is niet realistisch.''

Auto's zijn veiliger, maar meer inzittenden komen om.

,,In 2014 kwamen 187 inzittenden van auto's om het leven, in 2015 224 en vorig jaar 231. Dat kan komen door afleiding en door de aantrekkende economie, die nieuwe, soms onervaren automobilisten oplevert.''

Helpen al die snufjes in moderne auto's niet?

,,Als je kijkt naar gewonden in het verkeer zie je dat inzittenden van auto's maar een klein deel vormen: 13 procent. 5 procent is voetganger. De overgrote meerderheid zijn verkeersdeelnemers op twee wielen. Daaraan merk je dat auto's veiliger worden. Je hebt auto's die je hartslag meten en in de gaten houden of je niet onwel wordt. In sommige Mercedessen zit je veiliger dan thuis in de leunstoel.''

Moeten we allemaal in een dikke bak rijden?

,,In het algemeen geldt dat als een licht en een zwaar voertuig met elkaar botsen, je beter af bent in een zwaarder voertuig. Dat zie je terug bij dodelijke ongevallen. Vrouwen komen vaker om, omdat die vaak in een kleinere auto rijden. Maar als iedereen in zware auto's rijdt, maak je het voor de rest onveiliger. Als iedereen denkt: ik breng mijn kind met de auto, dat is veiliger, dan is het voor de kinderen die moeten fietsen gevaarlijker.''

Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je gewond raakt?

,,Als je met slecht weer en in het donker de weg op gaat, denk dan nog eens extra na. Dat geldt ook voor ouderen die gaan fietsen. Waar voel je je nog senang bij? Je kunt zelf investeren in een veilig vervoermiddel. En je kunt investeren in het H-woord, de helm.''

Wat moet er aan de wegen gebeuren?

,,De infrastructuur is niet klaar. Kijk naar de ongevallen in zones waar je 30 mag. Dat wijst erop dat mensen structureel te hard rijden. Maar je kan niet in elke 30-kilometerzone politiecontroles houden. Je moet de infrastructuur zo aanpassen dat je niet harder kunt. Goed aangelegde drempels zijn het effectiefst. Inrichting met bakstenen leidt van nature ook tot lagere snelheid dan asfalt.''