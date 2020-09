Vrouw zwaargewond door explosie in Zwols huis

In hoger beroep zeven jaar cel voor bijna fatale spanking van bejaarde man

9 september Een 51-jarige man is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor een uit de hand gelopen date met een bejaarde man in Den Bosch, waarbij het slachtoffer op zijn hoofd is geslagen en in zijn rug is gestoken. Het letsel was zo ernstig, dat hij had kunnen overlijden, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch over de uit de hand gelopen ‘spanking-afspraak’.