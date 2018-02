'Vrouw vlucht op sokken naar politie, na klappen van verslaafde vriend'

De politie in Den Bosch deelt op Facebook een triest verhaal over een slachtoffer van huiselijk geweld. Agente Evelien wil daarmee mogelijke slachtoffers overhalen om over hun ervaringen te praten. Ze beschrijft hoe ze op een natte zondagochtend plotseling een huilende vrouw aan de balie kreeg. Ze was op sokken haar huis uit gevlucht.

De vrouw, die in het stuk anoniem blijft, woonde tot kortgeleden samen met haar vriend op een paar honderd meter van het politiebureau in Den Bosch. ,,Haar hele lichaam trilt'', beschrijft de agente. ,,Ik zie dat ze op haar sokken loopt, een bonte wijde broek en een veel te grote jas aanheeft. Terwijl ik haar aanspreek, zie ik een grote bult op haar voorhoofd.''

Tussen de tranen door vertelt de vrouw haar verhaal aan de agente. Het blijkt dat ze is gegrepen door haar eigen vriend. Hij kwam onder invloed thuis na een avondje stappen en werd gruwelijk boos toen zijn vriendin aan 'zijn' kant van het bed sliep.

Stomp in haar gezicht

De agente beschrijft: ,,Terwijl zij nog in diepe slaap lag, stompt hij haar een aantal maal in haar gezicht. De vrouw, uiteraard klaar wakker, ziet dat haar vriend zijn handen om haar nek heeft en haar probeert te verwurgen. In een overlevingsreflex geeft zij hem een knietje waarbij zijn edele delen werden geraakt.'' De vrouw rent de kamer uit, pakt de eerste jas die ze kan pakken en vlucht naar buiten. Nu pas wordt het de agente duidelijk: de bonte broek is een pyjamabroek.

Collega's van de agente gaan naar het huis om de man te arresteren. Hij blijkt daar niet meer te zijn, maar binnen zien agenten wel verschillende drugs liggen. Even later wordt de man, zwaar onder invloed, op straat gevonden. Als de agente het slachtoffer vertelt dat ze veilig naar huis kan, is ze erg opgelucht.

Quote Ze vertelde kort daarvoor dat haar vriend eigenlijk bijna dagelijks sloeg Agente Evelien

Dagelijks geslagen

,,Ze vertelde kort daarvoor dat haar vriend eigenlijk bijna dagelijks sloeg'', gaat de agente verder. ,,Vandaag vluchtte ze, omdat hij haar probeerde te wurgen. Ik hoor haar meermalen zeggen, dat nu de maat echt vol is en dat ze de relatie tussen hen echt over is.''

Wat de agente ermee wil zeggen: wacht er niet mee als je zelf slachtoffer bent van huiselijk geweld. Ze richt zich ook op mensen die in vertrouwen worden genomen: ,,Uit onderzoek blijkt dat een slachtoffer over het algemeen al tientallen malen is mishandeld, voordat hij of zij überhaupt met iemand praat. Besef dus dit wanneer iemand jou in vertrouwen neemt over zijn of haar gewelddadige relatie.''

Voor de rechter