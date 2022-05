Vrouw verliest 30.000 euro door Tinder-relatie met agent: ‘Was één grote leugen’

Zwangere vrouw slaat kat met plank omdat hij in huis poepte en nu is haar baby naar een pleeggezin

Een zwangere vrouw uit Deventer kon de stress van een in huis poepende kat op zeker moment niet meer aan, bevreesd als ze was voor de gevolgen voor haar en de ongeboren baby. Ze zette het beest buiten in de kattenbak, schudde de bak heen en weer, trok de kat er aan zijn staart weer uit en sloeg hem een paar keer met een plank.

