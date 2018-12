Vrouw uit Wouw en tientallen anderen gechanteerd door Tinderafperser

Dat onderzoek heeft zijn oorsprong in Zeeland, waar één vrouw aangifte deed tegen een man die ze via een datingsite had leren kennen. Aris van Herwijnen van de recherche aldaar: ,,Al vrij snel kwam naar voren dat er veel meer aangiftes waren, door het hele land, dankzij één naam die steeds opnieuw werd gebruikt.’’ Daardoor kwam ook een duidelijke manier van werken naar boven. ,,In de meeste gevallen legde de man contact via datingsites zoals Tinder en Badoo, om als hij het vertrouwen had gewonnen over te schakelen op snapchat.’’ Op dat laatste medium, waar berichten en foto’s die worden uitgewisseld vanzelf weer verdwijnen, ontpopte de verdachte zich onder een andere naam tot afperser en ‘exposer’.



Hij dreigde naaktfoto’s van de jonge vrouwen - in de leeftijd van 18 en 25 jaar - openbaar te maken, tenzij ze geld overmaakten of seksuele diensten zouden verrichten. ,,Een paar berichten konden al genoeg zijn om dat voor elkaar te krijgen.’’ Maar de man was niet alleen uit op geld en seksueel contact. Hij kickte er vermoedelijk ook op om de beelden openbaar te maken, via een ander account op snapchat. ,,In de wereld van het ‘exposen’ stijg je in de hiërarchie als je uniek materiaal aanlevert. Er zijn accounts waarop die beelden worden uitgewisseld. De namen daarvan gaan onder de mensen die in deze kringen vertoeven rond. De hoofdverdachte had zo’n account, waar hij inmiddels aardig wat volgers had.’’