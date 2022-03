Vrouw uit Ede langer vast voor doodrijden man na verkeersruzie, rechter ziet ‘herhalingsgevaar’

De vrouw is dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van doodslag. Ze zou het slachtoffer met opzet hebben aangereden.



De twee kregen zaterdagmiddag woorden over blikschade die de vrouw had veroorzaakt aan het busje van het slachtoffer. De vrouw zou hebben geweigerd om de veroorzaakte schade af te handelen. Ze stapte volgens omstanders boos in en reed over het slachtoffer heen.