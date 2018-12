Vrouw overleden na steekincident in Zeeland

Het is de tweede dodelijke steekpartij in Zeeland binnen een dag. In Vlissingen kwam woensdag een 28-jarige inwoner van die stad om het leven. De politie vond de man zwaargewond op de Kasteelstraat. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Een 17-jarige jongen en een 22-jarige vrouw zijn gearresteerd. De politie onderzoekt nog hun betrokkenheid bij de steekpartij.