Vrouw opgepakt na vondst door geweld omgekomen man (58) in Gelderse woning

De melding werd rond 06.45 uur bij de politie gedaan. De verdachte omstandigheden waaronder het lichaam van de 58-jarige man gevonden is reden om een onderzoek op te starten in het appartement op de derde verdieping. In het complex wonen met name ouderen. Of de gevonden man ook de bewoner van het appartement is, is niet bekend.



,,Alleen maar nette mensen. Maar ja, ook daar kan zoiets gebeuren’’, meldt buurtbewoner Mia Lentjes, die met een groepje toegestroomde Doornenburgers de activiteiten van de politie analyseert. ,,Ongelofelijk, wij zijn allemaal zeer verbaasd dat dit in dit complex gebeurt”, meldt een ander. Er zijn ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, die zijn weer teruggeroepen.