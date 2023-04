Vrouw jat ‘s nachts emaille bord van de muur bij ijssalon: ‘Ze stelen hier wel vaker iets, maar dít is superbrutaal’

Jessica Ratering kijkt zaterdagochtend vreemd op als ze de deuren opent van ijssalon IJs en zo in Lathum. Ziet ze dat nou goed? Een emaille schild dat al sinds de opening aan de muur hangt, is ineens weg. Foetsie.

Ze kijkt meteen de camerabeelden na. Tot haar verbazing ziet ze hoe een vrouw midden in de nacht met een schroevendraaier het ruim zestig jaar oude emaille ANWB-bordje met daarop ‘Bonds Restaurant’ van de gevel afschroeft en meeneemt.

,,Ze stelen hier wel vaker iets. Maar dit vinden we wel superbrutaal”, zegt Rateling over het voorval. ,,Daarom hebben we een berichtje op Facebook gezet.” Daarin looft de ijssalon een beloning uit van 250 euro voor de gouden tip die leidt naar aanhouding van de vrouw en terugkeer van het bordje.

‘Mocht de dief het bord zelf terug willen brengen, is dit ook akkoord, dan hoeven wij de camera beelden niet te delen met de politie’, staat erbij vermeld.

Quote Mensen nemen wc-rollen mee en halen lampjes weg uit het toilet. Maar deze keer dachten we: hier moeten toch iets mee doen. Jessica Ratering , Eigenaresse ijssalon IJs en zo in Lathum

,,We zijn wel wat gewend”, zegt Rateling die samen met haar partner de populaire ijszaak in Lathum runt. ,,Mensen nemen wc-rollen mee en halen lampjes weg uit het toilet. We hadden ooit 6 mandjes voor wc-rollen, op een gegeven moment was er nog maar eentje van over. Maar deze keer dachten we: hier moeten toch iets mee doen, misschien krijgen we via een berichtje op Facebook ons bord terug.”

Geen baldadigheid

Volgens Rateling is het geen baldadigheid geweest van dronken jongeren. ,,Het bordje is niet van de muur af gerukt, maar netjes losgeschroefd. De pluggen zitten er ook nog in. Het moet iemand zijn geweest die bij de ijssalon is geweest en dat bordje heeft zien hangen. Iemand die daar speciaal voor terug is gekomen om het 's nachts op te halen.”

Het emaille Bonds-bord hebben ze van iemand gekregen rond de opening van hun ijssalon in 2008. Dit soort borden werden door de ANWB uitgegeven in de jaren 50 en 60. Het vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 100 euro

Ratering denkt dat niet dat de vrouw alleen handelde. ,,Op de camerabeelden zie je iets van lampen op de dijk. Het lijkt alsof daar een auto staat te wachten. Maar we hebben alleen de beelden van onze eigen camera gezien.”