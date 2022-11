Vrouw harder geraakt dan man in coronacrisis: ‘Traditionele ideeën sterker geworden’

Terugslag voor positie vrouw

Groter inkomensverlies

Vrouwen die niet in cruciale beroepen werken, zijn juist vaker werkzaam in sectoren die tijdens de coronacrisis moesten sluiten, zoals het toerisme, sekswerk en de cultuursector. Met name mensen die in deeltijd werkten, raakten vaker hun baan kwijt in de coronacrisis en in die groep zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Daarom is ook in die sectoren het aandeel vrouwen dat minder is gaan werken groter (zo’n 21 procent) dan het aandeel mannen (15,5 procent). Dat leidde tot een groter inkomensverlies onder vrouwen. Overheidsmaatregelen om dat inkomensverlies te compenseren waren niet in alle sectoren even goed toegankelijk. Zo hebben sekswerkers te maken met schulden door de coronacrisis.