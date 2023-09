Vrouw doodgestoken op straat in Apeldoorn, klein meisje ziet alles voor haar ogen gebeuren

Op klaarlichte dag en midden op straat is een vrouw neergestoken in de Casper Fagelstraat in Apeldoorn. Zij overleefde het niet. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het slachtoffer was met een klein meisje buiten, dat alles heeft zien gebeuren.

Het steekincident vond rond het middaguur plaats op de kruising tussen de Casper Fagelstraat met de Paulus Buysstraat en zorgde voor grote commotie. Hulpverleners – inclusief traumahelikopter – stroomden van alle kanten en massaal toe, maar konden niet voorkomen dat de vrouw ter plekke overleed.

De plek van het drama werd door de brandweer onmiddellijk afgeschermd met witte doeken om het aan het zicht van het publiek te onttrekken.

Onder schot

De politie pakte in dezelfde straat meteen een verdachte op. Een ooggetuige, die niet met zijn naam in de krant wil, zag dat gebeuren. ,,Hij werd onder schot gehouden en vervolgens afgevoerd’’, zegt hij. De verdachte is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend gemaakt.

Vlak voor de man in de boeien werd geslagen haalde de politie het meisje, buurtbewoners schatten haar op 4 jaar, bij de plek van incident vandaan.

Hulpverleners vertrokken

Rond 12.15 uur waren de meeste hulpverleners, inclusief de traumahelikopter, vertrokken. De tent staat er nog steeds. De politie bleef uiteraard wel. Rond 12.25 uur ging er een man onder de politielinten door. Hij liep op de tent af, maar werd door politiemensen tegengehouden. Met lichte dwang werd de man weggehaald.

Een flatbewoonster zat op het moment dat het drama zich afspeelde op school. Ze kon niet meteen terug haar woning in. ,,Als het de vrouw is die ik denk dat ze is, dan woont zij bij mij in het blok. We zeiden altijd hallo tegen elkaar. Ik groette haar, wanneer ze de kinderen hier op de stoep liet spelen. Onvoorstelbaar dat dit gebeurt. Het was zo’n vriendelijke vrouw.’’

Afschuw

Stuk voor stuk spreken omwonenden hun afschuw uit. ,,Eerst hoop je alleen maar dat het goed afloopt met die vrouw’’, zegt een flatbewoner die in een andere portiek woont. ,,Het is hier rustig wonen. Eigenlijk gebeurt er nooit wat. En dan staan we er nu tussenin... Verschrikkelijk.’’

Er wordt tot in de avond uitgebreid onderzoek gedaan door de recherche – gehuld in de bekende witte pakken – waarbij ook een politiehelikopter is ingezet om opnames te maken vanuit de lucht. Er is een mobiel politiebureau geplaatst (een zogenaamde PD-unit) en een deel van de straat is afgezet met een stevig hekwerk.

Mensen die in het afgezette gebied wonen kunnen naar binnen, nadat ze hun identiteitsbewijs aan de politie hebben laten zien. Agenten maken dan meteen een praatje, in de hoop dat er meer informatie beschikbaar komt.

Burgemeester Ton Heerts laat weten ‘ten diepste mee te leven’. Hij wijst er op dat Slachtofferhulp eventueel beschikbaar is. ,,Heeft u het van dichtbij meegemaakt en merkt u dat u steun nodig heeft? Aarzel dan niet om er met iemand over te praten.’’

