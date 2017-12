Vrouw die jongetje op Amsterdam CS achterliet is zijn moeder

De 39-jarige vrouw heeft geen vaste woon-of verblijfplaats en 'de nodige sociale problematiek'. Het OM vermoedt dat dat de reden is dat ze haar zoon op het station achterliet. De vrouw heeft in ieder geval niet de Nederlandse nationaliteit, maar het OM weet ook niet precies welke nationaliteit ze dan wel heeft.



De vrouw kon woensdag worden aangehouden op straat in Amsterdam en zit nog steeds vast. Het kind is ondergebracht bij een pleeggezin en maakt het 'naar omstandigheden' goed.

De jongen werd zondag door de politie alleen op het station aangetroffen. Hij sprak geen woord en was niet als vermist opgegeven. Het jongetje praat nog steeds niet. ,,Het is ons niet bekend of hij ooit heeft gesproken", aldus een woordvoerder van het OM.

Gezelschap

Op camerabeelden was te zien dat de 4-jarige eerder in het gezelschap was van een vrouw. Om de zaak zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen besloot de politie de beelden van de vrouw openbaar te maken.