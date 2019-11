Vrouw bevalt van zoontje op snelweg A2: man en agent krijgen telefonische instructies

Rond half zes kwam de melding van de bevalling op de A2 bij Born. De baby kon blijkbaar echt niet langer wachten. Na de melding bij 112 liet Rijkswaterstaat meteen een rijstrook afkruisen om een veilige werkplek te creëren voor de aangestuurde hulpdiensten. De partner van de vrouw kreeg intussen telefonisch instructies van een verpleegkundige medewerker van de ambulancemeldkamer.



Nadat de auto naar de parkeerplaats was gereden, schoot personeel van het hotel met water en handdoeken te hulp. De aanwezige agenten werden tijdens de bevalling via hun portofoon begeleid door de ambulancemedewerker vanuit de meldkamer. „Collega Jordi had heel goed geholpen bij de bevalling”, laat een wijkagent weten op Instagram. „Gelukkig was de ambulance ook snel ter plaatse om hem bij te staan.”



Het ambulancepersoneel en een verloskundige namen de taken over van de wijkagent. Het jongetje werd vervolgens geboren te midden van een groot aantal hulpverleners.



Met moeder en kind gaat het goed. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.