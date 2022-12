Vrouw (83) overlijdt bij brand in haar eigen woning: ‘Hier waren we al jaren bang voor’

paarse vrijdag Bij juf Petra mag iedereen zichzelf zijn: ‘Meisjes voetballen, jongens dragen nagellak’

Meisjes voetballen, jongens dragen nagellak. Dat dit de normaalste zaak van de wereld is, had Petra Barnhoorn (28) als 9-jarige graag van haar juf of meester gehoord. Haar leerlingen van groep zes geeft ze daarom elke dag mee dat je mag zijn wie je bent. En vandaag nog een beetje extra.

9 december