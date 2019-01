Vrouw (83) is haar man kwijt, hij zit op de bovenverdieping

Een typisch geval van miscommunicatie noemt de Rotterdamse politie de zaak op Twitter. De dame op leeftijd had haar man kennelijk al een tijdje niet gezien. In lichte paniek belde ze de politie om hem als vermist op te geven. Gelukkig was het mysterie daarna snel opgelost. Een rondgang door het huis leerde dat hij boven zat. In goede gezondheid.

Een woordvoerster van de Rotterdamse politie meldt dat de man vuilnis buiten had gezet en vervolgens via een andere deur terug naar binnen is gelopen. ,,De vrouw dacht dat hij via een andere deur terug het huis zou binnenlopen. Dat gebeurde dus niet en daarom werd ze op een gegeven moment ongerust en heeft ze ons gebeld.’’ Volgens de woordvoerster was de dame zeker niet verward. ,,Nee, ze baalt ook als een stekker dat ze ons heeft gebeld, maar wij zijn vooral blij dat deze kwestie uiteindelijk snel is opgelost.’’