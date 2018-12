Vrouw (82) zit hele nacht opgesloten in gangkast na woningoverval

98-jarige Marga Minco krijgt P.C. Hooftprijs thuis uitgereikt

12:02 De P.C. Hooftprijs 2019 gaat naar Marga Minco, een pseudoniem van Sara Minco. Gezien de leeftijd van de 98-jarige schrijfster die werd geboren in het toen nog zelfstandige Ginneken en opgroeide in Breda, zal de prijs in januari bij haar thuis in Amsterdam uitgereikt worden. Het bedrag dat aan de prijs verbonden is, bedraagt 60.000 euro.