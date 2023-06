Vrouw (51) slaat boa met kletsnatte slip in het gezicht: ‘Smerig en kwetsend’

Ze was een notoire veroorzaker van overlast. Kwam afgelopen jaar vier keer in aanraking met politie. Absoluut dieptepunt was in juni, nu een jaar geleden: in haar woonplaats Ede sloeg de 51-jarige een boa met een kletsnatte onderbroek in haar gezicht.