Vrouw (32) overleden door brand in schuur Etten-Leur, man en kind gewond

Of het gezin toestemming had om daar te verblijven en of het pand brandveilig was, moet onderzoek van de technische recherche uitwijzen. ,,We gaan kijken of er voldoende voorzieningen waren en of er brandbare materialen opgeslagen lagen", meldt Luijten.



Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de man en het kindje gaat. De man was volgens de politie ernstig verbrand en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar zou hij kunstmatig in coma worden gehouden.



Het kind heeft ook brandwonden opgelopen, maar zijn verwondingen lijken volgens de politie 'mee te vallen'.



De brand en de landing van de traumahelikopter trokken veel bekijks in de buurt.