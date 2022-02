Vrouw (22) steekt op klaarlichte dag haar partner dood: ‘Ontzettend geschrokken van dit drama’

LIVE | Storm neemt in kracht toe: dodelijke slachtof­fers in Amsterdam, delen dak ADO-stadion weggewaaid

Eunice is vrijdagmiddag uitgegroeid tot een zware storm die steeds meer schade aanricht en al twee mensenlevens heeft geëist in Nederland. De doden vielen in Amsterdam en Diemen als gevolg van omgewaaide bomen. In Den Haag zijn dakdelen van het ADO stadion weggewaaid. In Engeland heeft storm Eunice al heel veel schade veroorzaakt. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.

