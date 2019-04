Vrouw (18) verkracht in bosjes in Asten-Heusden, moeder zou dochter hebben gevonden

HEUSDEN - In Heusden bij Asten is zondagnacht een 18-jarige vrouw door een nog onbekende man verkracht. De moeder zou volgens verschillende bronnen haar dochter zelf hebben gevonden, vlak na het misdrijf. De politie zocht urenlang met een helikopter en met een speurhond naar de dader, maar tevergeefs. Van de man ontbreekt nog ieder spoor. De recherche is een groot onderzoek begonnen.

De jonge vrouw was volgens de politie met vrienden wat gaan drinken in het centrum van Asten. Via de Emmastraat fietste ze rond één uur ‘s nachts over de Wolfsberg om vervolgens via de rotonde de Voorste Heusden op te fietsen.

Net voor de Kasteellaan werd de vrouw van haar fiets geduwd door een onbekende man op een fiets. In de bosjes werd de vrouw bedreigd. De man pleegde vervolgens seksuele handelingen bij haar, aldus de politie.

Zoektocht moeder

De moeder van het slachtoffer volgde op haar eigen telefoon de locatie van de dochter terwijl de 18-jarige naar huis fietste. De vrouw hield vervolgens lang stil op de Kasteellaan, zo zag haar moeder via de telefoon.

Ze vertrouwde het niet en reed naar de bewuste plek toe. Daar trof ze haar dochter aan. De politie wil niet ingaan op deze informatie.

Grote zoekactie

Iets voor drie uur ging de dader er te voet vandoor en werd de politie gewaarschuwd. De fiets van de man bleef achter. In de omgeving werd, onder meer met een helikopter en met een speurhond, tevergeefs gezocht naar de dader.

De man vluchtte volgens de politie weg in de richting van de Kasteellaan. De technische recherche heeft maandagochtend uitgebreid onderzoek gedaan op de Voorste Heusden en sporen veiliggesteld, waaronder de fiets van de dader.

Signalement

Het gaat om een Nederlands sprekende man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij droeg een grijze broek en een korte, zwarte jas. Hij had een beginnende baard en snor en stekeltjeshaar.

De vrouw is opgevangen door specialisten van de zedenpolitie, die met haar in gesprek gaan. Terwijl de vrouw en de dader in de bosjes waren, zijn er meerdere auto’s langsgereden.

Mogelijk zaten daar mensen in die iets hebben gezien, stelt de politie. Deze mensen worden verzocht zich zo snel mogelijk te melden.

Buurtbewoners

Verschillende buurtbewoners hoorden het geluid van de politiehelikopter die in de nacht van zondag op maandag over Heusden vloog. Huub Thijssen is een van hen. Hij woont aan de Kasteellaan in Heusden en vertrok rond 3.45 uur naar zijn werk.

De politie was daar nog bezig met onderzoek. Thijssen moest stoppen en zijn auto werd doorzocht. Er werd niets gevonden. Ook vroeg de politie hem of hij iets had gezien. De dader zou namelijk in de richting van de Kasteellaan zijn gevlucht. Er werd maandagochtend tot 11 uur met honden gezocht in de bosjes langs de laan.

Volledig scherm De locatie waar een meisje (18) werd verkracht in Heusden. © Bert Jansen