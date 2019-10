‘Vroeger werden mensen met mijn ziekte niet ouder dan twintig, ik ben dertig’

Ontsnapte tbs’er liet al eerder spoor van ellende na, advocaat en kliniek noemen hem ongevaar­lijk

6:57 De zedendelinquent Ronald Z., die gisterenmiddag ontsnapte aan zijn begeleider in Nijmegen verleidde meisjes en jongens via internet, waaronder een meisje dat nog op de basisschool zat. Van Z. is nog voortvluchtig. Volgens de kliniek en zijn advocaat is Z. ‘ongevaarlijk’.