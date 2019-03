‘Vroeger vonden we rechts zijn ongeveer het uncoolste ever’

Na oproep arts eindelijk oplossing voor man die al 106 dagen in ziekenhuis ligt

29 maart Er is een oplossing voor de patiënt die 106 dagen in het ziekenhuis ZGT in Almelo ligt te wachten op een plekje in een verpleeghuis. Voor de man uit Oldenzaal is onderdak gevonden. Arts Tim Verhagen zegt vanavond in een video op zijn twitteraccount dat hij ‘buiten de gebaande paden’ een plek heeft gevonden. Waar de man naar toe gaat is niet bekend.