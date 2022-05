Vroege drukte op Schiphol tijdens Hemelvaartsdag: ‘Nu al 3 uur aan het wachten’

Ook op Hemelvaartsdag staan vliegreizigers in de vroege uurtjes al urenlang in de rij op Schiphol. Op social media is te zien dat veel mensen in ellenlange rijen staan. Schiphol noemt de ‘erg lange’ wachtrijen opnieuw vervelend en belooft om reizigers zo goed en snel mogelijk te helpen.

Lange rijen, frustratie en veel stress omdat reizigers dreigen hun vlucht te missen: luchthaven Schiphol, ooit de nationale trots, kampt deze week opnieuw met grote problemen. De luchthaven slaagde er niet in goed te anticiperen op de opleving in ons reisgedrag na corona. Het resulteert in lange rijen op het vliegveld, al dagenlang.

Lees ook PREMIUM

Reiziger mijdt Schiphol: boekingssites zien run op tickets vanaf Eindhoven en Rotterdam



Op social media uiten mensen hun ongenoegen over de gang van zaken. ‘Op de helft van de rij nu, 3 uur al aan het wachten', schrijft een reiziger. Hoewel er veelal berichten te lezen zijn over lange wachttijden, zijn er ook berichten waar mensen in de wachtrij hoop uit kunnen putten. Zo is een vrouw drie kwartier na haar aankomst op de luchthaven al door de security heen. ‘Laat je niet afschrikken door de rij, het loopt soepel.’

Automobilisten die langs Schiphol rijden, zien buiten al lange rijen mensen staan. ‘Medelijden met iedereen die vandaag moet vliegen en zo lang in de rij, binnen of buiten, moet staan’, schrijft een mede-passagier.

Tekst gaat door onder de tweets.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Piekmomenten

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de luchthaven ‘er alles aan doet’ om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. De oorzaak voor de drukte zijn personeelstekorten ‘in de hele linie’. ,,We blijven extra personeel inzetten waar mogelijk”, aldus de zegsman.

Het kan zijn dat sommige mensen inderdaad snel door kunnen lopen, terwijl anderen urenlang in de rij staan. ,,De piekmomenten verschillen van dag tot dag en van moment tot moment”, legt de woordvoerder uit. ,,We vragen de passagiers om onze collega’s veilig en rustig hun werk te laten doen. Zij doen hun stinkende best om iedereen te helpen. We vinden het heel vervelend dat het gaat zoals het gaat.”

Dagelijks druk

De woordvoerder verwacht dat het tot en met de zomervakantie dagelijks heel druk zal zijn op luchthaven Schiphol. ,,Richting de zomer zijn er vergelijkbare aantallen als tijdens de meivakantie.” Toen moesten vele vluchten worden geannuleerd als gevolg van drukte, personeelstekorten en een staking onder vrachtafhandelaars.

Vakbond FNV is de hoge werkdruk voor beveiligers en afhandelaars van de bagage zat en eist verbeteringen. Als Schiphol niet voor 1 juni met een oplossing komt, volgen er acties.

Bekijk onze video’s over de chaos op Schiphol in onderstaande playlist: