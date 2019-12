Vrijwel alle filialen Hudson’s Bay dicht na uitverkoop, behalve Amsterdam en Breda

Hudson’s Bay telde in Nederland vijftien filialen. De onderneming was van plan voor het einde van het jaar alle winkels te sluiten, maar een gerechtelijke uitspraak maakt dat onmogelijk. Niet alleen de verhuurder van het vastgoed, maar ook winkeliers rond de panden in Amsterdam en Breda hebben er groot belang bij dat de warenhuizen openblijven, oordeelde het hof.

Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de twee winkels die nog open zijn. Volgens het hof zouden ze in ieder geval tot 31 augustus 2022 respectievelijk 2021 in bedrijf moeten blijven. Hudson’s Bay Nederland vroeg vervolgens uitstel van betaling aan, omdat de keten als gevolg van dit gerechtelijke besluit en door de bijbehorende dwangsommen niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Deze surseance is door de rechter goedgekeurd, maar daarna is er geen nieuwe informatie over dit proces meer naar buiten gekomen.