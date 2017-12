Vrijspraak in zaak 'moord zonder lijk'

Video Families vliegen elkaar in de haren tijdens diner bij Van der Valk

13:46 ,,Vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’’ Een gevleugelde kerstwens die op tweede kerstdag in het stampvolle Hotel Van der Valk bij Hoofddorp enigszins in het water viel. Of in de alcohol, liever gezegd. Toen twee dinerende families het met elkaar aan de stok kregen, vielen er rake klappen. Kerstsfeer!