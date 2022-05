Vrijbuiter, charmeur, chaoot: dit is Tim (37), die op een avond zomaar werd doodgeschoten

Er is een foto van Tim die zijn familie ‘de James Dean-foto’ noemt. We zien: een sigaret die losjes in de mondhoek hangt, nonchalante coupe, borsthaar dat iets te enthousiast boven de rand van het T-shirt uit krult. Hip baardje, bravoure in zijn blik.



Dit ís Tim. Een jongen die in de kroeg makkelijk het eerste contact legt. Een jongen op wie de leraren vroeger nooit lang boos konden blijven. Als er thuis in Groenlo aangebeld werd en de meiden in de straat aan Tims zussen vroegen of ze buiten kwamen spelen, vroegen ze daarna: ‘Komt Tim ook?’. Op de camping heeft hij vriendjes in een handomdraai.



Tim Eppink. Vrijbuiter. Charmeur. Chaoot. Er is geen afspraak waar hij op tijd verschijnt. Ook als oma jarig is en de familie bijeen is, komt hij veel te laat. In zijn hand een bosje bloemen van het tankstation. Oma die het prachtig vindt. Ze krijgt de fraaiste cadeaus en boeketten die dag, maar praat alleen over het bloemetje van Tim. Tim ontwapent.