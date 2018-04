Vriendengroep speelt al 15 jaar onafgebroken voetbalspel OSM

Stiekem seizoenkaarten kopen met de huistelefoon... echte liefhebbers weten waar dit over gaat: OSM (Online Soccer Manager). In Vroomshoop wonen misschien wel de fanatiekste OSM’ers van Nederland.

Hun vriendinnen verklaarden de jongens voor gek: gingen ze echt meewerken aan een artikel over Online Soccer Manager? Dat ‘kinderachtige voetbalspelletje’ op de computer of telefoon dat ze nog altijd spelen?

Gek worden de meiden ervan, maar voor de Tukkers is het al bijna 15 jaar lang een bloedserieuze zaak. In Online Soccer Manager (OSM) waan je jezelf manager van een voetbalclub. Vrijwel elk jochie met passie voor voetbal is er vroeg of laat voor gevallen. „Ik heb een oudere collega op werk, die kende het niet. ‘Doe maar eens, is een leuk spelletje’, zei ik laatst. Hij is nu ook verslaafd”, vertelt Jelle Drees.

Volledig scherm De ‘OSM-nerds’ uit Vroomshoop. Van links naar rechts: Leon Dogger, Jelle Drees, Nick Beuving en Robin Drenthen. © Frans Nikkels

Elke dag

Voor wie denkt: waar gaat dit over?

Niet bekend met OSM? Voor dummies: het is een computerspel waarin je de voetbaltrainer bent. De slogan luidt: 'word de beste voetbalmanager'. Dus je bedient niet zoals in FIFA de spelers, maar bepaalt onder meer de opstelling en tactiek. De computer simuleert vervolgens de wedstrijd. In OSM vindt elke dag op een vast tijdstip de wedstrijd plaats. Er zijn heel veel verschillende online competities. Zo kun je er voor zorgen dat je vrienden in dezelfde competitie een club trainen. Op die manier strijd je ook tegen elkaar. Verslavend, dat is OSM zeker. De vriendengroep uit Vroomshoop speelt het al bijna 15 jaar lang, iedere dag. In totaal telt de groep Tukkers zo’n 10 OSM-adepten. Vier schuiven er aan om over hun passie te vertellen. In de woonkamer houden behalve Drees (23) ook Leon Dogger (20), Nick Beuving (24) en Robin Drenthen (22) hun telefoon continue in de aanslag. De wedstrijden staan namelijk op het punt van beginnen.



Zo’n virtuele wedstrijd begint elke dag op een vast moment. In totaal zagen de jongens al duizenden duels voorbij komen op hun scherm. Jelle: „Soms lig ik met mijn vriendin op de bank te netflixen, maar begint net de wedstrijd. Dan probeer ik dat met een schuin oog te volgen. ‘Doe dat ding eens weg!’, roept ze dan. Maar wij vinden het gewoon heel leuk om te doen.”

Volledig scherm © OSM

Dagritme afgestemd op het spel

Een van de fanatiekste Tukkers is Robin: zijn dagindeling valt of staat rond OSM. In het digitale spel worden spelers beter als je ze traint. „Om de acht uur kun je een training doen”, legt Robin uit.

„Ik ga daarom om 23.00 uur naar bed, doe vlak voor het slapen gaan een training en zet de wekker om 7.00 uur. Zodra ik wakker word, start ik OSM op en train ik weer. Zo haal ik het maximum van drie trainingen per dag. Sommige jongens gooien er geld tegenaan.” Het spel is gratis, tegen betaling krijg je de beschikking over extra opties. „Door slimmigheidjes probeer ik de beste te worden.”

Ruzie met broer

Quote Door een nummer te bellen, kon je een seizoen­kaart aanschaf­fen voor extra opties. Mijn moeder weet niet dat ik dat vaak deed. Bij deze: sorry mam Leon Dogger OSM begon in 2001 als desktopversie. Het van origine Nederlandse spel beschikt over vrijwel alle competities en clubs uit de wereld. Gebruikers kunnen spelers kopen, verkopen, hun stadion uitbreiden en een slimme tactiek bedenken. In Nederland zijn zo’n 500.000 gebruikers.



De jongens hebben tal van OSM-anekdotes, vooral over de beginjaren. Zo mocht je vroeger per IP-adres maar één account hebben. Jelle: „Dat was balen voor mij, omdat ik een oudere broer heb. Hij had al een account. Dan maakte ik stiekem toch een nieuwe aan en werd hij uit het spel gegooid. Dat heeft wel eens flinke ruzie opgeleverd, haha.”



Voor veel OSM’ers ook herkenbaar: stiekem met de huistelefoon bellen voor seizoenkaarten. Leon legt uit: „Voor extra opties had je vroeger een seizoenkaart nodig, die kostte 1,39 euro. Door een nummer te bellen kon je die aanschaffen. Mijn moeder weet nu nog niet steeds niet dat ik vaak belde, haha. Bij andere jongens zagen ouders het aan de telefoonrekening, die van mij niet. Maar bij deze: sorry mam.”

Wekker zetten voor ‘nachtwedstrijden’

De wedstrijden werden destijds midden in de nacht gesimuleerd. „Voor belangrijke duels hebben we allemaal wel eens de wekker gezet”, biechten de jongens op. Vakanties waren een crime. Als OSM’er kwam je dan in de problemen. Op de camping in Frankrijk was geen internet en dus moest je zoeken naar een noodoplossing. Anders werd je OSM opgeheven. Jelle: „Ik gaf dan mijn wachtwoord aan het vriendje dat ik het meest vertrouwde, hij moest mijn OSM bijhouden. Dat waren mooie dingen.”

Te oud voor het voetbalspel vinden ze zichzelf nog lang niet. Omdat ze met elkaar in een competities strijden, levert het spel vaak gespreksstof en geintjes op. Ook zitten ze samen in een speciale OSM Whats App-groep. Daar worden natuurlijk na afloop de nodige plaagstootjes uitgedeeld.

Zo was Robin laatst nog een tijdlang pissig op Jelle, omdat hij hem van het kampioenschap had afgehouden door vooraf een besloten trainingskamp te beleggen. Een optie die Jelle's team een extra boost gaf. "De een vindt het een kinderachtig spelletje, wij leuk tijdverdrijf. Sommige mensen zijn bloedfanatiek met Candy Crush, wij hebben OSM”, aldus Leon.