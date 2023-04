Vriendengroep dumpt levende kuikens, kippen en haantjes ‘als grap’ bij bruidspaar

Update Online treinkaart­je kopen bij NS weer mogelijk na storing

De storing met de kaartverkoop op de website van de NS is verholpen, waardoor het weer mogelijk is online of in de NS-app een treinkaartje te kopen. De onlineverkoop kreeg rond 13.30 uur te maken met een storing, waarschijnlijk doordat te veel mensen op Koningsdag een kaartje voor de trein wilden kopen.