Vrienden tussen hoop en vrees om verdwijning 22-jarige Michael: 'We houden ons hart vast’

De 22-jarige Michael is maandagnacht voor het laatst gezien in de Brugstraat in hartje Groningen. Hij liep zonder jas naar buiten en vertrok mogelijk in de richting van de Paterswoldseweg. Daar is hij volgens de politie nooit aangekomen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de student.



Vrienden tasten compleet in het duister. Michael is niet iemand die zomaar van de radar verdwijnt, klinkt het. Mede om die reden wordt groot alarm geslagen. Ook de politie neemt de vermissing uiterst serieus en is een onderzoek begonnen.